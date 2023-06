Afaceri Constanta: Actionarii Neptun-Olimp SA, convocati in Adunare Generala Ordinara

Stiri pe aceeasi tema

- Printre altele, se discuta despre aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 Apollo Estival 2002 S.A are sediul in Hotel Apollo, Str. Plopilor nr. 20, loc. Neptun Intrunirea ar urma sa aiba loc la data de 10.07.2023, ora 13.00 In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata convocarea…

- In cadrul adunarii, va avea loc prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022 Actionarii THR Marea Neagra SA se intrunesc in sedinta pe 19 iunie 2023, iar completarile aduse ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. intrunita, in sedinta ordinara din data de 26.04.2023, la prima convocare, a luat mai multe decizii, printre care si alegerea administratorilor provizorii. Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP…

- Consiliul de Administratie al Societatii THR Marea Neagra S.A., cu sediul in localitatea Mangalia, judetul Constanta, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 29.04.2023, ora 09.30, de la sediul societatii:1.Alegerea secretariatului de sedinta format dintr…

- Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, jud. Constanta, este convocat in sedinta in data de 29 30.04.2023, ora 11.00, la sediul social al societatii.Completarea ordinii de zi s a realizat la cererea actionarului Transilvania Investments…

- Consiliul de Administrație al SC Kastamonu Romania SA Reghin convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 10 mai 2023, ora 10.00, la sediul din Reghin, strada Ierbuș nr. 37.Potrivit convocatorului, ordinea de zi conține subiecte precum prezentarea raportului administratorilor privind…

- Conducerea Mobex SA Targu Mureș, societate listata la Bursa de Valori București, a anunțat recent, prin intermediul unui comunicat, ca in data de 24 aprilie 2023, de la ora 11.00, la sediul de pe strada Caprioarei nr. 2 din Targu Mureș va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. Potrivit…

- Romgaz propune acordarea, incepand cu 27 iulie 2023, a unui dividend brut pe actiune in valoare de 3,42 lei, din care 3,30 lei aferent rezultatului din anul 2022 si 0,12 lei pentru rezultatul reportat, potrivit unui raport remis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB)."In sedinta din 23 martie 2023,…