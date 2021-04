Stiri pe aceeasi tema

- Patronii restaurantelor, hotelurilor și organizatorii de evenimente din Cluj au înființat Organizația Patronala HoReCa Cluj pentru a veni cu soluții imediate care sa salveze afacerile locale de la faliment. Membrii organizației cer masuri compensatorii urgente,…

- Turismul romanesc a pierdut 1,17 miliarde de euro in 2020, fie ca vorbim de stațiuni sau de industria HoReCa. Cu toate astea autoritațile pun presiune constanta pe restaurantele și barurile din Romania. Industria HoReCa risca amenzi mari sau suspendarea activitații In Romania noile reglementari impuse…

- Cea din urma decizie a autoritaților, care impune noi restricții, ridica valul de nemulțumire in societate. Printre cei revoltați sint și proprietarii de localuri. Antreprenorii spun ca din cauza reducerii, de la 50 la 20, a numarului de persoane admise la evenimente, afacerile intra in zona de risc.…

- Suntem la doar doua saptamani pana la demararea primirii de catre Agenția de plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a cererilor de subvenții directe pentru exploatațiile agricole.... The post Solicitarile de subvenții agricole se vor putea depune online appeared first on Renasterea banateana…

- Romania va primi 3,8 miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru plata subventiilor in agricultura. Banii provin din fonduri europene, a spus directorul Agentiei de Plati si Interventii pentru...

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in ianuarie, pentru a opta luna consecutiv, ajungand la cel mai ridicat nivel din iulie 2014, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters citata de Agerpres. FAO publica lunar…

- Modul in care mediul online funcționeaza nu mai reprezinta niciun fel de secret pentru nimeni astazi, așa cum nici potențialul pe care acesta il are in ceea ce privește comerțul electronic, nu ar trebui sa mai vina ca o noutate. Internetul este cel ce a schimbat in totalitate modul in care comunicam,…

- Suedia va sacrifica aproximativ 1,3 milioane de pui, din cauza unui focar de gripa aviara descoperit la o ferma din sud-vestul tarii, a anuntat luni Consiliul suedez pentru agricultura, transmite Reuters potrivit Agerpres. Virusul gripei aviare H5N8 a fost identificat pe 18 ianuarie la cel mai mare…