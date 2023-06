Stiri pe aceeasi tema

- Intreg Brașovul a sarbatorit inaugurarea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbir. Cea mai așteptata investiție de catre brașoveni a prins viața, iar primul zbor a aterizat, venind de la București.Evenimentul a avut loc fix in ziua in care președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, a preluat fotoliul de…

- Momente de groaza in sectorul 3 al Capitalei, acolo unde un apartament a fost curprins de flacari, focul riscand sa se extinda și la restul locuințelor. La fața locului, pompierii au intervenit de urgența, iar lcoatarii au fost evacuați inainte sa aiba loc o adevarata tragedie. Un barbat a fost dus…

- Anchetatorii vorbesc despre o adevarata mașinarie de șpagi pusa la punct de cei doi polițiști. Potrivit Realitatea PLUS, cei doi se intorceau acasa, la sfarșitul lunii, cu 2.000 de euro din mita luata de la șoferi.Afacerea le mergea atat de bine, incat s-au gandit sa coopteze in echipa și alți colegi.…

- Frații care dețin gigantul Dedeman vor sa dea lovitura și in afara granițelor statului roman. Oamenii de afaceri Adrian și Dragoș Paval urmeaza sa faca o achiziție de zile mari, cumparand un hotel prestigios din Italia. Investiția incredibila pe care urmeaza sa o efectueze. Afacerea uriașa a fraților…

- Cafenelele devin unul din punctele forte ale Capitalei. Pe bulevarde, in parcuri sau pe alei ascunse au aparut tot mai multe si tot mai personalizate. De altfel, potrivit unor topuri recente, Bucurestiul este in primele trei orase europene cu cele mai multe cafenele specializate, raportate la numarul…

- Vantul puternic a creat deja probleme in zona Capitalei. ISU a avut zeci de intervenții: salvatorii au indepartat copacii și stalpii cazuti, un semafor și alte elemente de constructie desprinse de vijelie. Opt mașini au fost avariate.

- Crearea unui site web este un instrument esențial pentru afacerile moderne. In era digitala in care traim, o prezența online bine realizata și un site web bine structurat sunt cruciale pentru succesul unei afaceri. In prezent, mulți oameni iși petrec mare parte din timpul lor online, fie ca este vorba…

- Incidentul a avut loc pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei, acolo unde un barbat a fost lovit cu un obiect contondent de un alt sofer. Politistii l-au gasit imediat pe agresor, l-au condus la audieri, acolo unde a fost deschis si un dosar penal pe numele sau. Scandal a fost si la Hunedoara, acolo…