De zeci de ani are succes in moda, iar acum Romanița Iovan face primele declarații despre afacerea profitabila pe care o deține. Intr-un interviu pentru playtech.ro , vedeta in varsta de 58 de ani a anunțat ca ea caștiga bani din cladirea sa cu birouri, pe care le inchiriaza. Vedeta e cea care se ocupa personal de aceasta afacere. „Am un imobil de birouri, eu ma ocup de el, imi gasesc chiriași cand pleaca alții. Plus ca ma ocup și de partea de administrativ. Am colaboratori firme pe toate sistemele, de control – acces, de detecție incendiu, de paza, de curațenie, de ingrijit ferestre.. Daca nu…