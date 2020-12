Afacerea de lângă casa ta: Adriana Făgărășian a adus franciza Skin Medic la Brașov Una dintre cele mai mari provocari din ultimii ani este deschiderea unei afaceri. Antreprenorii de succes recomanda sa te apuci de ceva ce poti face singur. Daca nu ai banii sa te apuci de o afacere, nici nu te mai apuca. Cu atat mai mult cu cat nu este usor. Toți oamenii de afaceri reclama lipsa de predictibilitate… Ceea ce este valabil acum, nu mai este valabil peste 6 luni. Și mai trebuie sa iti asumi ca poti trai niste luni fara a te astepta ca afacerea sa iti aduca niste venituri. Acestea sunt o parte dintre provocarile asumate de cei care iși deschid o afacere pe langa care treci zilnic,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

