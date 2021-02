Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian cere divorțul de rapper-ul Kanye West, dupa aproape șapte ani de casnicie. Cei doi au patru copii impreuna și formeaza unul dintre cele mai celebre cupluri din industria divertismentului. De mai mult timp existau zvonuri potrivit carora Kim era hotarata sa puna capat mariajului, amintește…

- Nici bine nu s-au desparțit, caci scandalul a pornit din nou. Reacția fabuloasa a lui Tzanca Uraganu, dupa ce Narcisa Moisa și Yoannes s-au desparțit. Ce a declarat celebrul manelist la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars?

- Preluat din engleza, cuvantul influencer - adaptat fonetic prin varianta neaoșa influensar - desemneaza o persoana (sau un grup) care are abilitatea de a influența comportamentul și opiniile altora, scrie Teodor Banconschi in comentariul sau saptamanal publicat in Libertatea.Termenul a aparut in vocabularul…

- Tzanca Uraganu a marturisit ca a apelat la unul dintre cei mai respectați lideri ai lumii intrelope, pentru a-și salva fratele, aflat la ananghie. Cu toate ca se afla in dușmanie cu Miraj, Tzanca nu a putut sa-și lase fratele la greu și ar fi apelat la Nuțu Camataru, alias „Imparatul”.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a preluat titlul de Secretar General al Partidului Muncitoresc Coreean, pe langa celelalte demnitați pe care le deținea pana acum. De asemenea, el a promis ca va construi arme nucleare mai sofisticate. Al optulea congres al guvernului al Partidului Muncitoresc Coreean…

- Operatorul de salubritate din Ploiesti si alte circa 35 de localitati din Prahova, Rosal Grup, va prelua statia de tratare mecano-bilogica realizata la marginea municipiului, conform unei informatii confirmate de primarul Andrei Volosevici. Acesta a declarat ca, in teorie, acest pas ar trebui sa rezolve…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a susținut declarații de presa la Palatul Victoria, de la ora 12.10, a anunțat Guvernul. Ciuca a preluat mandatul de prim-ministru interimar marți dimineața, in urma demisiei lui Ludovic Orban. Declarațiile lui Nicolae Ciuca: Urmare a deciziei președintelui Romaniei,…

- Situație fara precendent in istoria emsiiunii „Chefi la cuțite”! In ediția 38 din sezonul 8 al indragitului show culinar, unii dintre concurenți au fost la un pas sa se ia la bataie in camara.