Afacere de tip cartel la vârful ANSVSA. Dănuț Păle ține CV-ul la secret Afacerile de tip cartel au devenit o normalitate in Romania. In timp ce directorii sau șefii din instituții semneaza pentru contracte din bani publici sau decontari, interpușii dețin firmele șefilor din instituțiile publice, precum in cazul lui Danuț Pale, omul lui Paul Stanescu și Marcel Ciolacu. Din declarația de avere reiese ca in anul 2021, Subsecretarul de Stat din ANSVSA, Danuț Pale a incasat suma de 72.200 RON, sub forma de dividende de la societatea BIOVET96 SRL. Acesta mai deține in societatea comerciala și funcția de administrator, avand anual un salariu de 17.543 RON. Am constat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

