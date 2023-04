Condamnat dupa ce a pus pe roate o „afacere de familie" cu droguri, un traficant incearca sa iasa mai repede de dupa gratii. El a profitat de deciziile Curtii Constitutionale referitoare la prescriptii, inaintand o contestatie in anulare impotriva sentintei. A scapat de doua dintre acuzatiile aduse de procurori, dar acest fapt nu i-a adus decat o reducere minora a pedepsei. In martie 2019, Alexandru Butescu a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri in forma continuata, complicitate la trafic international de droguri…