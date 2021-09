Aerul poluat ucide mai multe persoane decât fumatul, accidentele de mașină sau virusul HIV Poluarea aerului reduce viața a miliarde de oameni cu pana la șase ani, potrivit unui nou raport al cercetatorilor de la Universitatea din Chicago citat de The Guardian , iar arderea carbunelui este principala cauza. Raportul arata ca poluarea aerului produce mai multe victime decat fumatul, accidentele de mașina sau HIV / SIDA. India este cea mai afectata, cu o reducere a speranței de viața cu pana la 6 ani din cauza poluarii. China a redus poluarea aerului in ultimii șapte ani, dar aerul murdar reduce inca 2,6 ani din viața oamenilor. In medie, un cetațean de pe glob pierde aproximativ 2,2 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

