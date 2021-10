Aerul poluat pe care îl respiram poate cauza infertilitate. Vezi ce spun noile studii Oamenii de știința au aflat deja ca pot fi stabilite legaturi intre poluarea aerului și riscul crescut pentru dezvoltarea unor probleme de sanatate – de la obezitate la diabet și infertilitate – mai ales din cauza mesajelor stresante trimise din creier. Acum, cercetatorii de la Universitatea din Maryland au descoperit ca poluarea aerului provoaca in creier o inflamație care reduce numarul de spermatozoizi la șoareci, relateaza Euronews. „Descoperirile noastre au aratat ca daunele cauzate de poluarea aerului – cel puțin in ceea ce privește scaderea numarului de spermatozoizi – ar putea fi remediate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 4.926.579 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (735.150). Brazilia este pe locul doi, cu 605.139 de decese, urmata de India (453.042), Mexic (285.669)…

- 4.926.579 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (735.150), conform news.ro. Brazilia este pe locul doi, cu 605.139 de decese, urmata…

- 4.878.719 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (723.667). Brazilia este pe locul doi, cu 602.669 de decese, urmata de India (451.814, Mexic (283.574)…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a redus, dupa 16 ani, limitele pentru principalii poluanți atmosferici. Particulele de suspensie provoaca anual moartea prematura a 7 milioane de oameni. Pentru prima oara din 2005, OMS isi actualizeaza liniile directoare la nivel global. Cantitatea de informatii…

- Poluarea aerului este mai periculoasa decat se preconizase, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Se estimeaza ca sapte milioane de oameni mor prematur in fiecare an, din cauza bolilor legate de poluarea aerului, spune OMS. Tarile cu venituri mici si medii sufera cel mai mult, datorita…

- Este pentru prima oara cand OMS isi actualizeaza liniile durectoare mondiale cu privire la calitatea aerului din 2005. Numeroase date arata ca poluarea atmosferica care are o incidenta asupra diverselor aspecte ale sanatatii a crescut in mod sensibil de atunci. Din acest motiv, OMS a scazut aproape…

- Varianta Lambda, din America de Sud, va deveni cea mai periculoasa tulpina a Covid-19: STUDIU Tulpina Lambda a noului coronavirus, depistata in cursul anului trecut in Peru si raspandita in prezent in 40 de tari, este extrem de infectioasa si mai rezistenta la vaccinurile anti-COVID-19 decat versiunea…

- Presa recenta din China și Rusia abunda in articole care indica Statele Unite drept loc de origine a coronavirusului. Mai exact, un laborator militar, Fort Detrick, din statul Maryland, care a fost inchis in urma cu doi ani. Pretextul? Fort Detrick a fost inchis cu puțin timp inainte de izbucnirea pandemiei,…