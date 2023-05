Stiri pe aceeasi tema

- Gara de Nord - aeroportul Henri Coanda este o ruta feroviara de 120 mil. euro. Traficul a ajuns la 700.000 de pasageri, dar reprezinta doar 5,6% din numarul total de pasageri de pe aeroportul Otopeni, arata o analiza a Ziarului Financiar.

- Wizz Air va aloca o noua aeronava bazei sale de la Iasi. Traficul pe aeroportul iesean a depasit pentru prima oara 200.000 de pasageri. Compania Wizz Air va aloca a cincea aeronava pentru baza sa de la Iasi si va creste frecventa pe 12 rute operate.

- Linia de cale ferata ce leaga Gara de Nord de Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni), o investitie de 120 de mil. euro, a ajuns la un trafic de 700.000 de pasageri anul trecut, fata de 300.000 de pasageri in primul an de functionare.

- Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania in luna martie, potrivit cifrelor oferite de Asociația Aeroporturilor din Romania, ne arata ca aerogara din Tauții Magherauș a depășit aeroportul din Satu Mare la numarul de pasageri. Aeroportul Internațional „Maramureș" ocupa locul 12 la nivel național…

- Traficul de pasageri inregistrat in luna martie pe Aeroportul Iasi se situeaza in jurul nivelului de 135 de mii de calatori. Este, din nou, un record. Abia in luna martie a anului trecut a fost depasita „bariera" de 100 de mii, dar anul acesta au fost cu 20 de mii de pasageri mai multi decat atunci.

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca traficul international prin punctele de trecere aeroportuare a fost in crestere cu peste 65% in prima parte a acestui an, iar o crestere semnificativa s-a inregistrat si in cazul documentelor false sau falsificate."De la inceputul anului…

- Aeroporturile regionale, inclusiv cel de la Cluj, au profitat cel mai mult de Covid, deoarece și-au revenit mai bine și mai rapid post pandemie fața de aeroporturile mari. Aeroportul Internațional Cluj se așteapta la un trafic de 7 milioane de pasageri pana in 2040.