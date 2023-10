Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru aeroporturi regionale franceze - la Bordeaux, Nantes, Lille si Montpellier - au fost evacuate joi in urma unor alerte cu bomba, la o zi dupa ce 15 aeroporturi franceze au fost evacuate din acelasi motiv, relateaza Le Figaro.

- Aeroporturile regionale din Franța au fost evacuate din nou joi, in urma unor amenințari cu bomba. Aeroporturile vizate sunt Bordeaux, Nantes, Lille și Montpellier, potrivit Le Figaro. „Aeroportul din Nantes a fost din nou ținta unei amenințari cu bomba in aceasta joi dimineața, la fel ca și alte aeroporturi…

- Cainii dresați sa depisteze urma vor ajuta la inspectarea trenurilor franceze și a metroului din Paris pentru detectarea ploșnițelor de pat, dupa ce au fost raportate zeci de cazuri privind invazia acestor mici insecte, a declarat miercuri, 4 octombrie, ministrul francez al transporturilor, Clement…