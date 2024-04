Stiri pe aceeasi tema

- Un zbor de la Londra catre Chișinau a fost nevoit sa schimbe ruta de urgența, indreptandu-se catre aeroportul din Iași, dupa ce aeroportul din Chișinau a primit o alerta cu bomba, a doua in doua zile. Ca masura de precauție, aeroportul din Chișinau a fost evacuat. Avionul a aterizat in siguranța la…

- O operațiune a forțelor speciale are loc in zona Strazii Soarelui din Chișinau, informeaza "Sputnik Moldova", relateaza Rador Radio Romania.Potrivit informatiilor publicației, drumurile din zona sunt blocate.

- Pateul vegetal este un adevarat pericol pentru sanatate, deoarece contine un numar foarte mare de aditivi alimentari.Cei mai multi sunt extrem de toxici pentru organismul nostru.De exemplu, E635 – Ribonucleotid disodic. Desi este posibil cancerigen, el a fost identificat in multe pateuri de la raft.Un…

- Judecatoarea Victoria Sanduța a comentat scandalul cu procuroarea Victoria Furtuna, care și-a dat recent demisia de la Procuratura Anticorupție. „Da președintele care a fost „chipurile” amagit cu niște documente false, de ce tace?”, a scris Sanduța pe pagina sa de Facebook.

- Europarlamentarul olandez Tineke Strick, membru al Grupului Verzilor in Parlamentul European, a acordat un interviu postului national de radio BNR din Bulgaria, in care a afirmat ca a luptat intotdeauna pentru Schengen pentru toate statele membre UE, relateaza Rador Radio Romania. "Schengen pentru…

- Iși dorea aminarea ședințelor de judecata, inclusiv in care era vizat, și ii transmitea iubitei de la libertate telefoane de pe care aceasta efectua apeluri la Serviciul 112 și anunța ca Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, este minata. Planul unui deținut in virsta de 26 de ani, incarcerat in Penitenciarul…

- Avand in vedere informațiile aparute in spatial public, referitoare la faptul ca in urma unui incendiu la o locuința din Arefu, a rezultat decesul unei femei, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș transmite urmatoarele: In cursul nopții de 04 spre 05 februarie…

- In Republica Moldova se va organiza un referendum in care populației i se va cere opinia despre aderarea la Uniunea Europeana, au anunțat autoritațile de la Chișinau. Acest referendum se va desfașura, probabil, in aceeași zi cu alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Alegerile prezidențiale se…