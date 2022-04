Aeroportul Iași a obținut un credit in valoare de 80 de milioane de lei, de la o banca romaneasca, in vederea cofinanțarii proiectului de extindere a parcarii și construirii unui nou terminal. Valoarea totala a proiectului are o valoare de 351 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a anunțat ca parcarea vehiculelor va fi extinsa la 600 de locuri, iar Terminalul T2 va fi transformat in Zona Cargo: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/04/3-apr-rdj-18-Alexe.mp3 (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)