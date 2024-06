Canotorii moldoveni au completat podiumul de premiere la Campionatele Europene

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani Ilie Sprincean si Oleg Nuta s-au clasat pe locul sase in finala probei de canoe dublu pe 1.000 metri, vineri, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria), cu timpul de 3 min 34 sec 092/1000, potrivit Agerpres.

- Tandemul Daniela Cociu - Maria Olarașu a obținut medalia de argint la Cupa Mondiala de la Szeged, Ungaria. Sub indrumarea antrenorului Viktor Reneiski, elevele sale au reușit sa inregistreze un timp impresionant de 43.66 secunde pe distanța de 200 metri. Cu toate acestea, ele au fost intrecute de perechea…

- Canotorii Mihai Chihaia și Oleg Tarnovschi au ocupat locul III, pe distanța 500 metri, la prima etapa a Cupei Mondiale de la Szeged, Ungaria. Dubloul de la Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Naționale a oprit cronometru cu timpul de 1:40.05. Competiția din Ungaria a fost și una de calificare pentru…

- Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc au obtinut medaliile de aur pentru Romania in proba feminina de dublu vasle, categorie ușoara, la Campionatele Europene de Canotaj de la Szeged (Ungaria).

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat, luni, ca prima competitie majora a anului la canotaj, Campionatele Europene de la Szeged (Ungaria), nu e concludenta pentru Jocurile Olimpice, dar este importanta pentru ca sportivii au ocazia sa scape de stres si emotii inainte…

- ​Federația Romana de Gimnastica a anunțat miercuri lista sportivilor care vor reprezenta țara noastra la Campionatele Europene de gimnastica artistica masculin care vor fi gazduite de Rimini, Italia, in perioada 24-28 aprilie.

- In cadrul campionatului național U16 care s-a desfașurat la Bacau in week-end-ul trecut, sportivii de la LPS Suceava, pregatiți profesor-antrenor Iustin Tatarau au urcat de trei ori pe podiumul de premiere. Marian Ignatescu a luat argintul la 800 metru și bronz la 1.500 de metri, in timp ce Mateo strelciuc…