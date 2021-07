Aeroportul Henri Coandă, trafic de pasageri cu o scădere estimată la 50% față de 2019 Traficul de pasageri pe Aeroportul International Henri Coanda se apropie de 800.000 de persoane in luna iulie, in scadere cu 42% fata de 2019, iar anul 2021 il vom incheia pe prognoza pesimista, adica in jur de 5,5 milioane – maximum 6 milioane de pasageri, daca valul 4 nu va veni cu foarte mari restrictii, a declarat directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Cosmin Pestesan. „Traficul de pasageri pana pe 18 iulie, conform previziunilor pe care ni le-am pus si noi in buget, arata ca ne indreptam spre 800.000 in luna iulie. Am inchis iunie cu 600.000. Ca procent, suntem la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

