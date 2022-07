Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, vor participa miercuri, 20 iulie, incepand cu ora 11:00, la ceremonia militara și religioasa prilejuita de Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, la Monumentul Eroilor Aerului din Piata…

- In data de 20 iulie, de ziua Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanu sarbatorim, ca in fiecare an, Ziua Aviației Romane și a Forțelor Aeriene Romane. Cu acest prilej, in datele de 14 și 20 iulie, Baza 95 Aeriana Bacau onoreaza contribuția tuturor militarilor și civililor care și-au pus destinele in slujba…

- Statele Unite ale Americii sarbatoresc 246 de ani de la Independenta. Cu aceasta ocazie, in parcul Dendrariu din Capitala, absolventii programelor de schimb ale SUA au organizat o petrecere tematica.

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, face, duminica, o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Rzeszow–Jasionka (Polonia) – Copenhaga (Danemarca) – Otopeni. ”Astfel, trei pacienti ucraineni, in varsta de 18, 49 si, respectiv, 50 de ani, vor…

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat astazi, 11 mai, o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni Rzeszoacute;wndash;Jasionka Polonia ndash; Otopeni.Astfel, doi pacienti ucraineni, in varsta de 29 si, respectiv, 41 de ani, au fost preluati…

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii iși sarbatorește azi ziua de naștere. Suverana a implinit 96 de ani, iar Familia Regala a publicat o noua fotografie cu Majetatea Sa pe rețelele de socializare, cu ocazia aniversarii.