- Un avion NATO care survola spatiul aerian polonez a urmarit traiectoria rachetei ce a explodat pe teritoriul Poloniei marti, ucigand doua persoane, a relatat miercuri CNN, care citeaza ca sursa un responsabil militar al Aliantei Nord-Atlantice.

- Stadionul Cetate din Alba Iulia va fi modernizat cu instalatie de incalzire a gazonului și aspersoare automate. Ce valoare are investiția Stadionul Cetate din Alba Iulia va fi modernizat cu instalatie de incalzire a gazonului și aspersoare automate. Ce valoare are investiția Clubul Sportiv Municipal…

- Rețeaua de iluminat public din orașul Jibou se afla in plin proces de modernizare, lucrarile fiind aproape de final. Valoarea investiției este de 13 milioane de lei, fonduri europene. Investiția a vizat modernizarea sistemului de iluminat public. Lucrarile au inceput in primavara acestui an, investiția…

- Autoritațile locale și județene, alaturi de reprezentanții companiei Soceram au deschis miercuri șantierul fabricii de BCA de la Targu-Carbunești. La evenimentul de deschidere a șantierului a fost prezent președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, alaturi de Constantin Spinu, directorul…

- RESITA – Așa cum va informam zilele trecute, lucrarile de modernizare a parcarilor de la Universitate și strada Traian Vuia au fost finalizate, iar municipalitatea a prezentat azi imagini cu cele doua zone! Au fost pavate 40 de locuri de parcare, s-au igienizat și reorganizat spațiile verzi, s-a montat…

- Un baiat de 15 ani din Baia Mare pe motocicleta, urmarit de poliție in trafic. Polițiștii l-au urmarit aproximativ 500 metri Sambata, 8 octombrie, ora 18:15, in timp ce efectuau supravegherea și controlul traficului rutier pe D.N.184 B, in localitatea Copalnic, polițiștii Secției 7 Politie Rurala Suciu…

- Primarul din Otopeni Silviu Constantin Gheorghe ;i-a comandat o statuie cu sfantul al carui nume il poarta cu puțin timp inainte de a fi ridicat de procurorii anticorupție. Mai exact, pe 5 septembrie.Edilul a comandat o sculptura cu Sfantul Gheorghe, inalta de 3 metri, din piatra și bronz, pentru care…

- Aproape un kilometru de drum din masivul Parang va fi modernizat. CJ Hunedoara are pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parang, km.10+600 – km.11+425”.…