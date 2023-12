Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos arata ca, pentru intrarea completa in spatiul Schengen a Romaniei, va fi nevoie de doua decizii ale Consiliului Uniunii Europene si cere actualului prim-ministru, Marcel Ciolacu, sa explice onest care sunt conditiile negociate in numele Romaniei pentru aderarea partiala…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in lipsa unui calendar concret pentru admiterea si pe cale terestra in spatiul Schengen, relaxarea "Air Schengen" ar putea fi doar o noua amagire, insa Romania trebuie sa lupte pentru ca in 2024 sa faca parte in deplinatate din acest…

- Presedintele AUR, George Simion, a afirmat, duminica, in legatura cu intrarea Romaniei in Spatiul Schengen, ca accederea doar cu spatiul aerian nu va rezolva "nici pe departe" cozile pe care trebuie sa le indure transportatorii romani. "Problema cea mai mare cu privire la Spatiul Schengen, acolo…

- Video | Din SUA, Marcel Ciolacu dezvaluie ce ar trebui facut pentru aderarea Romaniei la SchengenDin SUA, acolo unde se afla intr-o vizita oficiala, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre Consiliul JAI și aderarea Romaniei la Schengen. "Nu puteam fi pe ordinea de zi decat daca doream sa…

- Consiliul Justiție și Afaceri Interne al Comisiei Europene va aduce in discuție, din nou, pe 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe anunța ca aderarea Romaniei și a Bulgariei la Schengen se va afla iar pe ordinea de zi a Consiliului JAI de…

- Vetoul guvernului olandez se concentreaza asupra Bulgariei, pe cand al Austriei asupra Romaniei. Marcel Ciolacu a spus ca va cere guvernului spaniol, care deține președinția rotativa de șase luni a Consiliului UE, sa organizeze o ședința extraordinara a consiliului JAI in decembrie pentru a reexamina…

- Romania discuta cu Austria pe tema aderarii la Spatiul Schengen, iar acest dialog este purtat si de catre partenerii din Uniunea Europeana ai tarii noastre, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. „Exista contacte cu partea austriaca la toate nivelurile si acest dialog cu partea…