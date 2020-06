AEP vrea modificarea Legii privind finanțarea partidelor politice. Se dorește mai multă transparență Potrivit presedintelui Autoritatii Constantin-Florin Mituletu - Buica, obiectivul acestui proiect este o transparenta crescuta in cheltuirea si utilizarea banilor publici, act normativ care va fi transmis saptamana viitoare Guvernului, informeaza agerpres. In prezent, proiectul se afla in dezbatere publica pe site-ul AEP. "Legea 334/2006 a finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale necesita o modificare esentiala, pentru ca avem o serie de probleme pe acest domeniu si trebuie asezate lucrurile. (...) Proiectul de modificare este in transparenta publica. Asteptam in continuare observatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

