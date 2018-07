Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) i-a raspuns liderului PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta a adresat o interpelare in care cerea explicatii cu privire la modul in care a fost finantata campania electorala a PNL din 2016. Astfel, Autoritatea spune ca a fost deja sesizata ANAF in luna mai 2017…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, cere lamuriri președintelui Autoritatii Electorale Permanente, Daniel Barbu, in legatura cu modul de finanțare a campaniei electorale de la alegerile parlamentare din 2016 a PNL și USR.

- Campania electorala din Mexic, unde vor avea loc duminica alegeri prezidentiale si generale, a fost marcata de violente iesite din comun - 133 de politicieni au fost ucisi in aceasta perioada, potrivit firmei de consultanta Etellekt.

- Ancheta in Franta in ce priveste finantarea campaniei electorale a presedintelui Emmanuel Macron. Este vorba de o investigatie preliminara a politiei judiciare si vizeaza presupuse fapte de "finantare ilegala a campaniei electorale", "deturnare de fonduri

- Autoritatile franceze au initiat o investigatie preliminara care vizeaza rolul jucat de metropola Lyon in finantarea campaniei electorale a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, afirma surse judiciare citate de cotidianul Le Figaro, scrie Mediafax.Ancheta a fost lansata in urma plangerii…

- Autoritatile franceze au initiat o investigatie preliminara care vizeaza rolul jucat de metropola Lyon in finantarea campaniei electorale a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, afirma surse judiciare citate de cotidianul Le Figaro.

- Fostul ministru francez Eric Woerth a fost inculpat marti pentru 'complicitate la finantarea ilegala a campaniei' in cadrul anchetei cu privire la suspiciunile vizand finantarea libiana a campaniei fostului...

- Deputatul PNL, Gabriel Andronache, critica decizia PSD de a modifica legea privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale. „PSD a calcat in picioare deciziile CCR pentru a putea cheltui, in mod nelegal si fara limita, bani in viitoarele campanii electorale. Astfel, a modificat Legea…