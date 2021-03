AEP: Majoritar, chestionarul transmis şefilor birourilor electorale indică o foarte bună organizare a parlamentarelor în străinătate Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a informat, luni, ca sondajul efectuat in randul presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate si loctiitorilor acestora releva o opinie majoritara potrivit careia modul de organizare si desfasurare a scrutinului parlamentar din 2020 in afara granitelor tarii a fost "foarte bun". Potrivit chestionarului de evaluare, pe o scala de la unu la zece, 50,5% dintre respondenti au acordat nota 10 pentru organizarea scrutinului in strainatate, 31,4% - nota 9, iar 10,6% - nota 8. In schimb, doar 0,3% au dat nota 4 si 1,7% nota 5. La chestionar,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, la inchiderea chestionarului de evaluare transmis presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate si loctiitorilor acestora la alegerile parlamentare de anul trecut, opinia majoritara a respondentilor este ca modul de…

- Razvan Lucescu (52 de ani) este favorit sa devina urmatorul antrenor al lui Fenerbahce. Erol Bulut (46 de ani) urmeaza sa fie demis de pe banca lui Fenerbahce, indiferent de rezultatul meciului cu Trabzonspor, din aceasta seara. Conducerea este nemulțumita de rezultatele slabe din perioada recenta,…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat ca cei care se vaccineaza impotriva COVID-19 au sansa ca la vara sa mearga in concedii, in strainatate, fara a fi obligati sa stea in carantina. „Clar ca cei care se vaccineaza au sansa la vara, daca vor sa mearga in alte tari, au sansa…

- Mijlocașul Razvan Marin joaca meci de meci titular in Serie A, la Cagliari, dupa transferul de la Ajax, dar ar putea pierde locul in echipa. Insa evoluțiile internaționalului roman nu conving la Cagliari. Motiv pentru care antrenorul Eusebio Di Francesco a mai solicitat inca un mijlocaș la acoperire,…

- Peste 150 gorjeni au fost arestati peste hotare sau trimisi acasa din cauza infractiunilor savarsite in anul 2010. Alte 6 persoane au murit in strainatate in urma unor accidente de munca sau de circulatie. Peste 150 de gorjeni au fost arestati sau t...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile poloneze au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Polone, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri fiind introduse cu titlu temporar, incepand cu 28 decembrie 2020 si pana la data de 17 ianuarie 2021. ”Persoanele…

- Primaria Municipiului Constanta informeaza ca va efectua plata indemnizatiilor membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a operatorilor de calculator din municipiul Constanta aferente participarii la alegerile parlamentare din data de 06.12.2020.Primaria Municipiului Constanta informeaza…

- Un numar tot mai mare de romanii par sa se indrepte masiv spre țara, in aceste zile, pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. Fenomenul a luat amploare dupa anunțul recent al Comitetului pentru Situații de Urgența, care a scos de pe lista galbena, țari cu numeroase comunitați de romani,…