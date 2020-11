AEP a aprobat implementarea tehnologiei blockchain pentru monitorizarea prezenţei la vot şi centralizarea datelor din procesele-verbale „Astfel, prin implementarea solutiei tehnice de blockchain, informatiile vor fi inregistrate in timp real, in clar si de tip HASH (amprenta digitala a datelor) si vor fi facute publice la adresa , ceea ce va permite verificarea in timp real sau ulterioara a integritatii datelor relevante inregistrate in SIMPV, precum si in SICPV”, potrivit comunicatului de presa emis vineri de AEP.. Sursa citata mai spune ca implementarea efectiva a solutiei tehnice de blockchain in SIMPV si SICPV va fi realizata de STS impreuna cu AEP, iar aplicatia propusa pentru vizualizarea blockchain-ului va contine: „- pagina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

