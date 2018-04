Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu este impotriva proiectului de lege privind justificarea sumelor peste 1.000 de euro trimise in tara. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, joi, referitor la proiectul de lege depus la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si care prevede…

- Romanii din strainatate se pregatesc sa intampine Pastele la fel ca acasa. Desi sunt departe de tara, ei fac tot posibilul sa respecte traditiile. Asta include si mersul la slujba de Inviere.

- Uniunea Salvati Romania (USR) a depus, miercuri, la Senat o propunere legislativa privind votul prin corespondenta, care le va permite tuturor romanilor aflati in strainatate sa voteze prin posta, indiferent daca sunt stabiliti sau nu cu forme legale in afara tarii. Masura ar urma sa li se…

- Deputatul Partidului Miscarea Populara Maramures, Adrian Todoran, ia atitudine fata de lipsa de transparenta de care autoritatile administratiei publice centrale dau dovata atunci cand vine vorba de taxa de drum. Inca de la impunerea ei, in 2002, au existat foarte multe suspiciuni cu privire la modul…

- ADVERTORIAL: Deputatul TODORAN: „Solicit ministrului de Interne sanctionarea prefectului”” Deputatul PMP Adrian Todoran se arata indignat de modul in care prefectul Judetului Maramures, actioneaza atunci cand vine vorba de solutionarea sesizarilor care ii sunt aduse. Parlamentarul maramuresean afirma…

- Deputatul PMP Adrian Todoran ia atitudine fata de ultimele declaratii ale Ralucai Turcanu, prim-vicepresedinte PNL, conform careia liberalii constituie singura formatiune politica in masura a asigura guvernarea, USR si PMP neavand oameni care sa ia o „decizie politica solida”. Parlamentarul maramuresean…

- Ministerul Agriculturii invita fermierii ca incepand cu 1 Martie sa solicite plațile compensatorii de dezvoltare rurala. Bugetul alocat depașește 2,6 miliarde de euro in acest an. Pentru prima oara Guvernul este pregatit inainte de termenul prevazut pentru a da subvențiile fermierilor. E o diferența…

- Noul ministru pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, spunea, in 2013, intr-un interviu pentru Adevarul, ca romanii saraci n-ar trebui sa plece in strainatate, ci sa-si ia cate doua-trei slujbe in paralel si sa munceasca mai mult. Asta, in conditiile in care fratele ei traia la acea vreme…