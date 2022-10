Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda sancțiunilor europene impuse Rusiei dupa inceperea razboiului din Ucraina, Guvernul Olandei a dat zeci de derogari entitaților rusești aflate pe aceste liste, conform publicației olandeze rtlnieuws. Acest lucru reiese dintr-un inventar al ministerelor implicate. Companiile și instituțiile care…

- Iar topul este continuat de țari precum Polonia, Bulgaria sau Franța. Nici Romania nu face excepție și a platit in total aproape 3 miliarde de euro. Cifrele vin de la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat.Pana și Ucraina, țara invadata de Putin, a cumparat gaze din Rusia in valoare de peste…

- Autoritatile Tarilor de Jos au arestat un barbat suspectat ca a livrat Rusiei microcipuri, incalcand astfel restrictiile comerciale impuse Moscovei de Uniunea Europeana (UE) din cauza invaziei ruse in Ucraina, au anuntat vineri responsabili olandezi, informeaza AFP.

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. "Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…

- Ministerul Afacerilor Externe a facut precizari dupa declarațiile de acum cateva zile ale lui Andrei Marga, fost ministru de Externe și al Educației, care a spus ca "Ucraina trebuie sa cedeze teritorii".

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Deputatul liberal Adrian Cozma i-a cerut ministrului Finanțelor, PSD-istul Adrian Caciu, date despre o presupusa finanțare din Rusia pentru cele doua ONG-uri care au organizat evenimentul de la Baile Tușnad, unde Viktor Orban a facut declarațiile rasiste și anti-UE. Interpelarea a fost facuta prin Parlament.…

- Gazprom a inregistrat o scadere a productiei zilnice de gaze naturale la cel mai mic nivel din 2008, potrivit unui calcul Bloomberg publicat luni. Scaderea productiei a survenit pe masura ce Rusia a incetinit fluxurile de gaze catre Europa, invocand provocarile tehnice generate de sanctiunile occidentale,…