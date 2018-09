Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica ramane singura dintre cele trei echipe timisorene care trece in etapa viitoare a Cupei Romaniei. Dupa ACS Poli Timisoara, invinsa de UTA, si Ripensia paraseste competitia, fiind invinsa chiar de catre cei de la ASU Politehnica, deși era „gazda” pe „Dan Paltinisanu”. A…

- Meci spectaculos, cu ratari, goluri, prelungiri si decizii controversate ale arbitrilor. Asa s-a vazut duelul din turul IV al Cupei Romaniei dintre Ripensia si Politehnica. Echipa ros-galbena a jucat rolul de gazda, dar in cele din urma a pierdut dupa un meci dramatic. The post Dubla lui Bozian a rezolvat…

- ASU Politehnica și Ripensia au avut nevoie de 120 de minute pentru a fi separate in turul IV al Cupei Romaniei. Invingatori au ieșit ”Baieții in ghete”, scor 2-1, prin ”dubla” lui Bogdan Bozian. Gazdele roș-galbene au evoluat insa in inferioritare numerica timp de aproape o ora dupa ce, in prima parte,…

- ASU Politehnica si Ripensia Timisoara se intalnesc maine in turul IV al Cupei Romaniei, intr-un duel in care ros-galbenii sunt insa gazde pe „Dan Paltinisanu”. Cele doua nu au avut un inceput de campionat foarte bun si cauta sa castige si moral prin intermediul competitiei K.O. Pana acum alb-violetii…

- Program interesant in turul IV al Cupei Romaniei, in cadrul caruia criteriul geografic inca primeaza. Astfel, FRF a ales drumul scurt pentru formații vestice și au rezultat doua dueluri mai mult decat interesante. ACS Poli are șansa revanșei cu UTA la doar 11 zile de la umilința de pe ”Dan Paltinișanu”,…

- ”Baieții in ghete” au obținut un succes bun, de moral, inaintea inceperii campionatului. ASU Politehnica a trecut la limita, scor 1-0, de FC Zimbru Chișinau, intr-un inedit amical ”internațional” de prezentare. Singura reușita a partidei i-a aparținut lui Gelu Velici, care a inscris cu un șut spectaculos…

- „Baietii in ghete” au parte de inca un joc special in luna iulie. Prezentarea lotului cu care ASU Politehnica va aborda sezonul 2018-19 va fi facuta in compania moldovenilor de la FC Zimbru Chisinau. Meciul amical de gala va avea loc sambata, 28 iulie, pe Stadionul „Dan Paltinisanu”. Jocul se doreste…

- Toate transferurile de la CSM Poli Iași pentru sezonul 2018-2018. Spaniolul Adria Gallego, Patrick Petre și Enzo Arevalo, in cantonamentul de la Cheile Gradiștei. Adria Gallego e jucatorul lui CSM Poli Iași. A fost format la baza Lleida Esportiu și a jucat la Deportivo B și la diferite echipe din Segunda…