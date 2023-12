Adventul și simbolul Coroanei de Advent Cu aceasta Duminica (3 decembrie) incepe Adventul in noul an bisericesc in calendarul romano-catolic. Adventul este un timp al așteptarii Nașterii Mantuitorului. Potrivit unui obicei vechi, pana la Craciun, in toate bisericile romano-catolice se afla coroana de Advent. Denumirea de Advent provine din limba latina: adventus – care inseamna venire. Simboluri Coroana de Advent este facuta din ramuri de brad, in care sunt montate patru lumanari, corespunzatoare celor patru saptamani ale timpului Adventului. Aceasta coroana ne amintește de vechea Roma, unde invingatorii la jocuri sau in razboaie erau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

