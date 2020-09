Dupa ce a cucerit publicul in sezonul 9 al emisiunii concurs „Vocea Romaniei”, Adrianna, fiica cea mica a lui Adi Minune, lanseaza primul single din cariera. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Alina Manolache, „Sufletul meu” i se potrivește perfect Adriannei, datorita timbrului sau vocal deosebit. „Sunt foarte emoționata ca lansez primul meu single in care mi-am pus tot sufletul, de aici și numele piesei. Sunt nerabdatoare sa impartașesc acest moment cu voi și sa vedeți cum a ieșit. Va iubesc mult și keep spreading the love”, spune Adrianna. O declarație pusa pe note muzicale, „Sufletul…