- In ediția 13 a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Adriana Trandafir și Romica Țociu caștiga gala Romanilor Internaționali, deghizați in Leontina Vaduva și Luciano Pavarotti.

- In ediția 13 a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Adriana Trandafir și Romica Țociu , transformați in Leontina Vaduva și Luciano Pavarotti, fac posibil un duet care in viața reala nu s-a intamplat, dar pe care publicul il aștepta cu nerabdare.

- In ediția XII a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Adriana Trandafir și Romica Țociu s-a transformat in Viorica Rudareasa și Ionel Tudorache și au interpretat piesa "Am cartofi, dar n-am ulei".

- In a zecea ediție a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Romica Țociu și Adriana Trandafir se transforma in Rosario Flores și El Cigala și interpreteaza piesa "Te quiero, te quiero".

- Adriana Trandafir și Romica Țociu sunt concurenți in acest sezon la Te cunosc de undeva, iar aceștia fac echipa pe scena transformarilor. Cei doi ajuns mereu sa ia cat mai multe puncte de la jurați, dar se și cearta din cauza machiajelor și bijuteriilor.

- Doi buni prieteni, Adriana Trandafir și Romica Țociu au intrat in pielea a altor doi buni prieteni, ce candva faceau senzație cu piesele lor. Cu ochii in lacrimi, cu dorința, pasiune și iubire, vedetele au ridicat juriul in picioare la Te cunosc de undeva.

- In ediția 4 a sezonului 16 „Te cunosc de undeva”, un moment cu adevarat special a fost cel realizat de celebrii actori Adriana Trandafir și Romica Țociu, care s-au deghizat magistral in Maria Tanase și Faramița Lambru!

- Adriana Trandafir și Romica Țociu formeaza una dintre cele mai indragite echipe de la „Te cunosc de undeva”. De-a lungul competiției, cei doi trec prin reale provocari, interpretand fel și fel de personaje. Din pacate, aceștia nu au fost „scutiți” de peripeții, iar in una dintre galele emisiunii, marea…