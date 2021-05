Stiri pe aceeasi tema

- Marea finala Te cunosc de undeva! iși va desemna caștigatorul, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o gala spectaculoasa si emotionanta deopotriva. Dupa 14 saptamani de show și cateva luni bune de filmari și antrenamente, cei unsprezece concurenți ai celui de-al 16-lea sezon al transformarilor…

- Marea finala Te cunosc de undeva! iși va desemna caștigatorul, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o gala spectaculoasa si emotionanta deopotriva. Dupa 14 saptamani de show și cateva luni bu...

- In ediția 13 a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Adriana Trandafir și Romica Țociu , transformați in Leontina Vaduva și Luciano Pavarotti, fac posibil un duet care in viața reala nu s-a intamplat, dar pe care publicul il aștepta cu nerabdare.

- Adriana Trandafir și Romica Țociu au caștigat gala de sambata, 24 aprilie, a emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Marii actori s-au transformat la Antena 1 in Viorica Rudareasa și Ionel Tudorache, artiștii care au facut spectacol pe multe scene ale lumii.

- Pepe a facut show de senzație in aceasta seara la Te cunosc de undeva. Gala Latino l-a surprins pe artist „in pantofii” Marinei Voica, iar interpretarea lui a fost 1 la 1 cu personajul sau. Jurații s-au ridicat in picioare, iar Andreea Balan ramas fara cuvinte.

- Adriana Trandafir și Romica Țociu au reușit sa impresioneze jurații cu transformarea lor de excepție și au caștigat astfel ediția 4 din sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, din 27 februarie 2021.

- Doi buni prieteni, Adriana Trandafir și Romica Țociu au intrat in pielea a altor doi buni prieteni, ce candva faceau senzație cu piesele lor. Cu ochii in lacrimi, cu dorința, pasiune și iubire, vedetele au ridicat juriul in picioare la Te cunosc de undeva.

- Adriana Trandafir și Romica Țociu formeaza una dintre cele mai indragite echipe de la „Te cunosc de undeva”. De-a lungul competiției, cei doi trec prin reale provocari, interpretand fel și fel de personaje. Din pacate, aceștia nu au fost „scutiți” de peripeții, iar in una dintre galele emisiunii, marea…