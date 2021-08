Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a fost prins de poliția din SUA intr-o stare avansata de ebrietate la volan și, pentru a scapa mai ușor de justiție, și-a recunoscut vinovația, a incheiat un acord in acest sens cu procurorul și a urmat un program Drinking Drivers. Așa reiese din dosarul complet al lui Cițu de…

- Scena politica clocotește dupa apariția in spațiul public a informației potrivit careia, premierul Florin Cițu a facut doua zile de pușcarie in America, fiind prins baut la volan. Informația a fost confirmata de premier in timpul unui briefing, spunand ca este “o greșeala din tinerețe” și ca a platit…

- Echipa de comunicare a premierului Florin Cițu a pus la punct o strategie pentru alegerile interne bazata, printre altele, pe denigarea lui Ludovic Orban. Liderii sunt puși sa iasa mai mult la TV, sa obțina informații și sa spuna in discursuri și postari motivele pentru care Florin Cițu este singura…

- Unul dintre liderii marcanți ai PNL, Virgil Guran, a declarat, la emisiunea Decisiv, moderata de Catalina Porumbel la Antena 3, ca premierul Florin Cițu va trebui sa dea explicații in forurile statutare ale PNL pentru schimbarea lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu,…

- Fost deputat PNL intre 2016 si 2020, Adriana Saftoiu a reactionat dupa ce premierul Florin Citu a spus ca el este singurul care s-a opus unei eventuale colaborari intre PNL si PSD. “Florin Cițu a declarat ca este . La așa declarații nu ai cum sa nu […] The post Adriana Saftoiu, replica dura pentru Florin…

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a enumerat, vineri, intr-o conferința de presa la care a participat impreuna cu Florin Cițu, toate numele importante din partid, care il susțin pe premier la congresul din septembrie. Mai in gluma, mai in serios, “șirul” membrilor PNL care fac…

- La cateva minute de la plecarea alaiului care il insoțea pe Florin Cițu, dupa ce acesta și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al PNL, Ludovic Orban a aparut singur in fața presei. El le-a spus jurnaliștilor ca in orice situație, PNL ramane echipa lui. ”Un cadru onest, al unei competiții…

- Miniștrii Guvernului Cițu au defilat, simbata dimineața, inca de la primele ore, in centre de vaccinare din toata țara, intr-o campanie de imagine, menita sa o susțina pe cea de vaccinare, coordonata personal de premierul Florin Cițu. Astfel, in timp ce ministrul sanatații Ioana Mihaila a imunizat pacienți…