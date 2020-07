Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Saftoiu, vice-presedintele Comisiei pentru copiii disparuti: ONG-urile ne-au transmis ca Directiile de Protectia Copilului furnizeaza „marfa” pentru retelele de trafic. Deputata Adriana Saftoiu, vicepresedintele Comisiei parlamentare de Ancheta privind situatia cazurilor copiilor disparuti,…

- Deși pare incredibil, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne care s-a prezentat la Comisia pentru copiii disparuti de la Camera Deputatilor a afirmat ca 40% dintre copiii declarați disparuți din Romania, in primele 6 luni ale anului 2020. sunt dintre cei aflați in grija Statului, in servicile…

- "Daca Ludovic Orban si-a pierdut rabdarea, nu are decat sa isi de-a demisia si sa plece de unde a venit!", a scris pe Facebook fostul ministru al Sanatatii. Niciun senator responsabil si de buna credinta nu poate vota o lege scrisa pe genunchi, asa cum propune Guvernul PNL„, scrie Bodog. El…

- Romania trebuie sa iși identifice, intr-o analiza sectoriala, domeniile cu avantaj competitiv și sa fie susținute intr-un mod echitabil, iar planul de relansare economica trebuie structurat in mai multe etape, pentru ca vom avea consecințe și intervenții in economie, in funcție de dinamica evoluțiilor…

- Proiectul UDMR pentru declararea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitații maghiare din România - scos de la sertar dupa 3 ani - a intrat miercuri la vot în Camera Deputaților și a fost respins. Inițiativa legislativa a intrat la vot în plen cu raport de respingere din partea…

- Un proiect de lege privind statutul autonomiei personale a comunitatii maghiare din România a fost respins marți de senatori. Proiectul a fost ținut la sertar 16 ani, fiind inițiat de fosti parlamentari UDMR în 2004. Reprezentanții UDMR spun ca militeaza de trei decenii pentru "pastrarea…

- "Chestiunea „autonomiei Ținutului Secuiesc" revine periodic in atenția opiniei publice, iar extremiștii incearca, tot periodic, sa tensioneze relațiile inter-etnice din Romania. Diverse proiecte privind autonomia așa-zisului ținut ori privind statutul minoritaților naționale au fost propuse Parlamentului…