Adriana Pistol: Previziunea cu peste 25.000 de cazuri pe zi, dintre care 10-20% spitalizări este în continuare valabilă Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Adriana Pistol a declarat, vineri, intr-o conferința de presa, ca previziunea INSP ca in valul 5 se vor atinge și peste 25.000 de cazuri zilnice, dintre care 10-20% vor fi spitalizari este in continuare valabila. „Spuneam ca ne așteptam la peste 25.000 cu circa 10-20% spitalizari. Inca e valabila aceasta previziune. In funcție de evoluție vom vedea daca schimbam aceste previziuni”, a precizat Adriana Pistol. Intrebata daca se asteapta ca dupa inceperea scolii sa explodeze transmiterea Omicron in randul copiilor, Adriana Pistol a declarat: „Nu va exploda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

