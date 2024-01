Adriana Petcu, o numire controversată la conducerea ANRM Controverse in jurul numirii buzoiencei Adriana Petcu in funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale(ANRM). Aceasta urmeaza sa fie numita in cursul saptamanii viitoare, insa a refuzat sa poarte orice discuție cu Ziarului Puterea despre acest subiect. Conform unor surse, in ultima perioada s-a vehiculat numirea doamnei Adriana Petcu in funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). Dezvaluirile din trecutul sau profesional și acuzațiile de corupție aduc sub semnul intrebarii identitatea acesteia pentru o poziție de asemenea responsabilitate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ Mihail Popescu a fost condamnat la 6 ani de inchisoare ■ doua angajate au sentințe cu suspendare ■ au fost acuzați de abuz in serviciu și complicitate la aceasta infracțiune ■ Pe data de 7 decembrie 2023, Mihai Popescu, zis „Miki“, cu ani in urma un personaj extrem de influent la Consiliul Judetean…

- ■ Mihail Popescu a fost condamnat la 6 ani de inchisoare ■ doua angajate au sentințe cu suspendare ■ au fost acuzați de abuz in serviciu și complicitate la aceasta infracțiune ■ Pe data de 7 decembrie 2023, Mihai Popescu, zis „Miki“, cu ani in urma un personaj extrem de influent la Consiliul Judetean…

- "Mai e mult pana luni. Eu va spun ca miercuri, probabil ca miercuri, va fi o sedinta de Guvern in care, cum e si normal, vom promova noi, ca minister, un memorandum legat nu doar de CFR, ci si de metrou si nu doar - mai sunt si alte companii, dar despre astea ati intrebat dumneavoastra - care sa ajute…

- Dispar Garda de Mediu și Agenția Naționala de Mediu! ARM Suceava va prelua județele Botoșani, Neamț, Iași, Suceava, Harghita In plina criza economica, context in care Guvernul a aprobat, recent, noile masuri fiscale care, pentru mediul de afaceri reprezinta un adevarat tsunami, Ministerul Mediului se…

- Ne apropiem de sfarșitul unui alt an in care nu s-a reușit finalizarea mega proiectului barajului de la Runcu, cu toate ca s-a lucrat și in 2023. E o investiție majora care a consumat mulți bani (din 1986 și pana azi) și care mai are nevoie de multe alte milioane pentru a fi gata. In urma cu un an,…

- Limitarea plaților cu banii cash a fost impusa de Guvern. Limitarea plaților cu cardul este un moft al bancilor, ascuns sub umbrela protecției contului in cazul pierderii cardurilor. Guvernul ne-a impus sa nu cheltuim mai mult de 5.000 de lei cash pe zi. In cazul in care nu avem incotro, apelam la card,…

- Premierul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale Simona Bucura Oprescu, impreuna cu președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, și Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, au fost luni 30 octombrie,…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat declarații luni, in cadrul vizitei de la șantierul Autostrazii Sibiu-Pitești. El spune ca, pentru prima data in istoria Romaniei, s-a creat un echilibru intre deficit și investiții. Marcel Ciolacu a spus ca proiectul Autostrazii Sibiu-Pitești este „prima strapungere din…