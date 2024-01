Adriana Petcu a fost numită președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale Intr-o mișcare surprinzatoare, Adrian Petcu a fost numit noul președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), luand locul Adrianei Petcu, care, pana astazi, a deținut funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului. Premierul Marcel Ciolacu a emis o decizie de eliberare din funcție și a numit-o pe Adriana Petcu in fruntea ANRM. Aceasta schimbare vine la doar o luna dupa ce fostul șef al ANRM, Alexandru Petrescu, a fost votat de catre Parlament pentru a deveni președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). In perioada de interimat, Agenția a fost condusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

