Adriana Cotel, controversata apropiata a lui Darius Valcov, a fost demisa de la conducerea Spitalului Fundeni

- Cotel a fost numita manager la Fundeni de Sorina Pintea luni, in ultima zi de mandat a fostului ministru al Sanatatii. Ludovic Orban a lasat sa se inteleaga ca si conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate va fi schimbata: "Sigur ca da", a raspuns Orban, intrebat daca va schimba conducerile…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, astazi, raspunzand intrebarii unui jurnalist, ca Adriana Cotel va fi schimbata din funcția de manager al Institutului Clinic Fundeni. Cotel a fost numita manager la Fundeni de Sorina Pintea luni, in ultima zi de mandat a fostului ministru al Sanatații. Ludovic Orban…

- Rareș Bogdan a facut o gafa uriasa chiar in ziua in care Guvernul Orban a fost investit. Primvicepreședintele PNL a scris pe pagina lui de socializare ca Guvernul Orban trebuie sa plece din cauza unei numiri scandaloase facuta de Sorina Pintea in ultima ei zi de mandat. Rareș Bogdan a confundat…

- Medicul hematolog Alina Tanase, managerul interimar al Institutului Clinic Fundeni, a anuntat astazi ca mandatul ei se incheie si ca, in locul ei, ministerul ar fi numit-o pe Adriana Cotel. In trecut, aceasta din urma a condus Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (pentru cinci luni) si Agentia Nationala…

- La Iasi, desi Centrul de „Mari Arsi“ este gata, deschiderea, programata initial pentru astazi, a fost amanata pe miercurea viitoare pe motiv ca agenda ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, este foarte incarcata. Managerul Spitalului Clinic de Urgente „Sfantul Spiridon“ din Iasi, Ioan Barliba, a precizat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, printr-un mesaj pe Facebook, ca este de acord cu propunerea victimelor tragediei din Colectiv, pentru decontarea tratamentului, pe tot parcursul vietii. "Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv și am cautat in ultimele zile soluții pentru…

- Sectiile de arsi de la Timisoara si Iasi vor fi functionale de la finalul acestei luni, a anuntat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, cu prilejul unui workshop. Astfel, pe 20 septembrie va fi deschis ...

- Aproximativ 5.000 de oameni sunt prezenti duminica la Serbarile Nationale de la Tebea, manifestarea fiind dedicata memoriei eroului national Avram Iancu, de la a carui moarte se implinesc 147 de ani. Intre invitatii care se afla la Tebea se numara premierul Viorica Dancila, ministrul Finantelor…