Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu a fost in centrul unui scandal intr-un hypermarket din Capitala, dupa ce a refuzat sa poarte masca. Situația a luat amploare și au intervenit jandarmii. Fosta soție a lui Silviu Prigoana face primele declarații despre aceasta intamplare. Fosta prezentatoare TV a mers pentru a-și face…

- Monica Pop a facut declarații despre faptul ca nu a crezut in valul patru al pandemiei de covid. Medicul a explicat de unde a dedus aceste lucruri. Restricții in Capitala, dupa ce s-a trecut de rata de 6 la mia de locuitori Autoritațile au luat de curand masuri de restricții in București, unde rata…

- Amenzi pe banda rulanta la UNTOLD, dupa ce au aparut poze in mediul online de la una din cele mai mari petreceri din Romania. Autoritațile au acționat imediat, iar organizatorii paseaza raspunderea.Scandal declanșat in urma unor imagini: sute de amenzi la UNTOLDAutoritațile din Cluj Napoca au inceput…

- Scandal matinal intr-un troleibuz din capitala, dupa ce un pasager a fost obligat de un echipaj de carabinieri sa-și puna masca de protecție, care este obligatorie in transportul public. Barbatul a refuzat categoric sa se conformeze cerințelor și a filmat scena, ulterior a publicat imaginile pe rețelele…

- Ministrul Sanatații Ioana Mihaila a anunțat ca numarul de paturi destinate pacienților cu Covid a fost suplimentat in aceasta saptamana in spitalele din Capitala. „Deja au fost suplimetate paturile pentru Terapie Intensiva. Deja Babeșul a cerut și a primit aviz de la DSP pentru suplimentare. Mai mult,…

- Valul al IV-lea de coronavirus a inceput sa devasteze cu adevarat Romania! Din nefericire, doua dintre cele mai importante spitale de coronavirus din București nu mai au niciun loc liber la secția ATI, iar medicii au fost nevoiți sa refuze pacienții. In acest sens, doctorul Beatrice Mahler a tras un…

- Un britanic a fost condamnat la șase saptamani de inchisoare in Singapore pentru ca a refuzat de mai multe ori sa respecte regulile impuse odata cu izbucnirea pandemiei, nepurtand masca de protecție in spațiile publice, scrie CNN.

- Pentru ca tot mai des se vorbește despre valul patru al pandemiei de coronavirus, etapa ce se preconizeaza ca va ajunge și in țara noastra in toamna, mulți romani se gandesc deja ca exista șanse mari sa se revina automat și la regulile impuse in urma cu mai bine de un an, atunci cand virusul a ajuns…