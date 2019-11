Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Zuckerman a fost confirmat miercuri de Senatul american in functia de ambasador in Romania, cu 65 de voturi pentru si 30 impotriva, conform site-ului acestei camere a Congresului Statelor Unite. Cu prilejul audierii, la 20 iunie, in fata Comitetului pentru Relatii Externe din Senatul american,…

- Senatul american urmeaza sa voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrian Zuckerman in funcția de ambasador al Statelor Unite la București, informeaza site-ul oficial al instituției.

- Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la Bucuresti. Presedintele american Donald Trump l-a propus in luna iulie pe Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti. Adrian Zuckerman a fost admis…

- Consiliul Național al Rectorilor (CNR), care reunește rectorii tuturor universitaților din Romania, a anunțat, duminica, ca se suspenda pe termen neliminat din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR),condusa de Alexandru Cumpanașu. In comunicatul semnat de Sorin Cimpeanu, președintele…

- Un nou caz in care implicat este un angajat al 112, socheaza Romania. Inregistrarea telefonica dintre femeia care cerea ajutor si operatoarea 112 a fost facuta publica de Libertatea.ro. O femeie de etnie roma din Zalau a cerut ajutor la serviciul unic de urgenta in luna aprilie. Fusese batuta cu o coada…