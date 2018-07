Adrian Zaharia, șeful APIA Cluj, căutat de scafandri pe Lacul Beliș! Conform publicației presalocala.com, scafandrii au ajuns în zona însa datorita nopții și lipsei vizibilitații din lac se pare ca îl vor cauta dimineața. Familia a notificat autoritațiile ca a disparut din barca cu care naviga lacul. Vesta de salvare a ramas în barca. Conform martorilor, aceasta este barca cu care Adrian Zaharia, șeful APIA Cluj, s-a dus pe lac și din care a disparut. A fost adusa la mal de echipajele ISU aflate la fața locului puțin dupa ora 22.00. Conform acelorași surse, în barca s-ar fi gasit telefonul lui Zaharia. "A fost… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

