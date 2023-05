Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Arad a condamnat la inceputul acestei luni un tata și pe fiica acestuia pentru instigare la trafic internațional de droguri de risc, trafic ilicit... The post Tata și fiica, traficanți de hașiș. Cei doi, condamnați de Tribunalul Arad pentru trafic internațional de droguri. Cine sunt și cum…

- Ciolacu arunca (din nou) fumigena: Gata cu „liberalismu’” – cota de impozitare progresiva, daca nu vreți ca-n Rusia. Ca sa fim bine ințeleși, eu... The post Adrian Wiener, Deputat USR, despre cota de impozitare progresiva appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In februarie, au fost anunțate detalii despre cea de-a doua ediție a festivalului „Symphonic Experience”, doar ca sub o alta denumire: „SYA”. Totuși, detaliile privind... The post Festivalul „Symphonic Experience” devine „SYA”, s-ar putea sa nu mai fie pe stadion, iar unul dintre co-organizatori iese…

- Este Ziua internaționala de Conștientizare a Autismului, iar Asociatia Autism Europa Bistrita va marca la Bistrița acest moment prin lansarea platformei AUTISTIFY. Totodata, Centrul Micul Prinț iși deschide porțile pentru intreaga comunitate. La evenimente au fost invitați sa participe toți consilierii…

- Cinci site-uri aparținand organului de propaganda externa al Kremlinului, Sputnik, vor fi blocate pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia aparține Serviciului de Informații și Securitate (SIS)... The post Moldova blocheaza accesul la cinci clone ale site-ului rusesc Sputnik appeared first on Special…

- Un roman și prietena sa mexicanca au furat, in 2021, 45 de sticle de vin de colecție, prejudiciul in valoare de 750 de mii de... The post Un roman și prietena sa mexicanca au fost condamnați la inchisoare pentru furtul a 45 de sticle de vin de colecție dintr-un restaurant de lux, in Spania appeared…

- Compania de Apa Arad a semnat contractul de finanțare pentru proiectul prin care se urmarește achiziționarea a peste 11 mii de contoare cu citire la... The post Compania de Apa Arad a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Contorizare inteligenta”. Cofinanțare de 2% din partea Consiliului…

- Domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean, s-a grabit in acest an cu alocarile bugetare pentru localitațile județului Neamț, care daunazi se faceau la finele anului, in lunile septembrie și decembrie. Va este teama, domnule Arsene, ca banii nu vor ajunge unde trebuie daca-i imparte altcineva?…