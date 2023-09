Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a aprobat, miercuri, valoarea lucrarilor de modernizare și extindere a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna in suma totala de aproximativ 50 de milioane de lei. Demersul urmareste construirea unui imobil, precum și amenajarea celor existente.…

- Inca 14 blocuri vor intra in reabilitare prin PNRR, a anunțat primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc. Potrivit edilului, Primaria municipiului a semnat cu SC Avril SRL Negrești-Oaș contractul privind eficientizarea energetica a altor 14 blocuri de locuințe, in loturile Bistrița 17 și 24. Este vorba…

- Drumurile din comuna Rapotul Mare vor fi modernizate. Peste 9 milioane de lei este valoarea contractului de achiziție. Investiția se afla in comuna Rapoltu Mare, in lungime totala de 12.885,00 m. Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanța C-normala și clasa de importanța…

- Primaria Timișoara a anunțat ca intenționeaza sa aduca amintirea Revoluției in spațiul public printr-un traseu tematic, marcat prin granit turcoaz și bronz, integrat in peisajul urban. Investiția este finanțata din fonduri europene, prin PNRR, iar valoarea proiectului urmeaza sa fie supusa aprobarii…

- Compania de Apa Someș SA, operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a finalizat lucrarile de extindere a rețelei de apa in satul Mihaiești, comuna Sanpaul. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Investiția este complet finalizata, ea fiind deja in procedura de recepție.…

- Primaria Prejmer anunta ca luni a inceput lucrarile de Realizare Infrastructura Stradala in Stupinii Prejmerului. Potrivit primarului comunei Prejmer, Apafi Mihai – Florin, valoarea totala a investitiei este de peste 11 milioane de lei, din care peste 5 milioane de lei sunt obtinuti prin programul “Anghel…

- Ministrul energiei, Sebastian Burduja, a semnat contractul de finanțare cu Electrocentrale Craiova SA și inchide jalonul 133 din PNRR. Valoarea totala depașește 250 milioane de euro, din care peste 165 milioane de euro nerambursabili. Astazi, ministrul energiei, Sebastian Burduja, și directorul general…

- CORNEA – La Cornea, obiectivele momentului sunt legaturile rutiere, dar și drumul tinerei generații. Din discuția cu primarul Ilie Lazarescu am reținut ca peste 7 km de drumuri se afla in atenția primariei! Astfel, un drum agricol de 1,3 km a fost deja asfaltat grație unei investiții in valoare de 700.000…