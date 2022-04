Regizorul și actorul radauțean Adrian Țofei (cunoscut pentru filmul „Be My Cat: A Film for Anne” din 2015) a finalizat filmarile la cel de-al doilea lung-metraj al sau, filmul apocaliptic „We Put the World to Sleep”. Produs in mod independent pe parcursul a 7 ani de zile, We Put the World to Sleep a fost […] The post Adrian Țofei a incheiat filmarile la We Put the World to Sleep dupa 7 ani de producție first appeared on Suceava News Online .