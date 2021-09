Adrian Titieni, premiat la Bucharest International Film Festival

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 6-a a Ligii 1 este programata a se disputa intre vineri, 20 august, și luni, 23 august. Campioana CFR Cluj se va deplasa la Pitești, pentru meciul cu FC Argeș. FCSB va primi replica echipei Sepsi, iar Rapid va evolua, in deplasare, cu FC Argeș. Programul etapei a 6-a a Ligii 1 Vineri, 20 august…

- Un baiat in varsta de opt ani, din Pakistan, risca sa fie condamnat la moarte, fiind acuzat de blasfemie și devenind, astfel, cea mai tanara persoana careia i se aduc astfel de acuzații. Baiatul și familia sa sunt reținuți dupa ce au participat la un atac asupra unui templu din Bhong, un mic oraș mic…

- Juriul Saptamanii Criticii, una dintre sectiunile paralele din cadrul Festivalului de la Cannes, a decernat miercuri Marele Premiu filmului egiptean ”Feathers”, in regia lui Omar El Zohairi, informeaza AFP. Filmul spune povestea unei femei ”devotata trup si suflet sotului si copiilor sai’‘ si care,…

- Cea de-a opta editie a evenimentului Zilele Nordului va avea loc intre 27 si 29 august, la Darabani si in alte comunitati din zona. La acest eveniment vor participa circa 8.000 de spectatori din Romania si Republica Moldova. Subcarpati, Zdob si Zdub, The Kryptonite Sparks, Baba Dochia si sase trupe…

- Cu ce participa Romania la Festivalul de Film de la Cannes 2021 Ieri a debutat cea de-a 74-a editie a prestigiosului Festival de Film de la Cannes. Și de data aceasta, țara noastra este reprezentata de cateva producții cinematografice. In competiția Un Certain Regarde regasim „La civil”, producție semnata…

- Luminita Gheorghiu a murit duminica la varsta de 71 de ani, au confirmat pentru Adevarul surse apropiate familiei. Actrita, care a jucat roluri precum cel al „Catrinei“ din filmul „Morometii“, asistenta din „Moartea domnului Lazarescu“ al lui Cristi Puiu si a castigat Ursul de Aur cu filmul „Pozitia…

- Programul “The History of Romania in One Object” / „Istoria Romaniei intr-un obiect”, inițiat de Institutul Cultural Roman de la New York și aflat la cel de-al treilea sezon, continua luni, 28 iunie, cu...