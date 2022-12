Stiri pe aceeasi tema

- Seara de gala a sezonului aniversar „Chefi la cuțite” aduce spectacol și multa emoție. Diseara, de la ora 20:30, telespectatorii Antena 1 vor afla numele caștigatorului celui mai ravnit trofeu Chefi la cuțite: cine va triumfa la capatul unei finale spectaculoase, cu momente surprinzatoare.Dupa un parcurs…

- Adrian Stroe, cel care a caștigat cuțitul de aur de la Catalin Scarlatescu, a avut o surpriza uriașa atunci cand in platou au venit cei doi copii ai sai, care i-au cucerit pe concurenți și pe cei trei chefi. De altfel, acesta a marturisit ca fiica sa, Maia, a fost cea care l-a convins sa […] Articolul…

- Copiii lui Adrian Stroe, cuțitul de aur din echipa lui chef Catalin Scarlatescu, au facut show total in bucatarie. Micuții au venit in semifinala sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 29 noiembrie 2022, pentru a-l incuraja pe tatal lor.

- Sorin Ilieș, cuțitul de aur al ui chef Sorin Bontea din sezonul 10 Chefi la cuțite, a pașit in platoul Xtra Night Show alaturi de Adrian Stroe, cuțitul de aur din echipa lui chef Catalin Scarlatescu. Hai sa vezi ce detalii a scos la iveala concurentul despre plecarea sa din competiție.

- Sezonul acesta al emisiunii Chefi la cuțite i-a prezentat pe mulți concurenți cu povești de viața impresionante, insa și cu talente despre care merita sa știe toata lumea. Unul dintre aceștia este Titus Alexandru, concurentul lui Catalin Scarlatescu, care pe langa ca care abilitați in bucatarie, impresioneaza…

- Gina Pistol a simțit nevoia unei schimbari de look, astfel ca a mers la salon, unde s-a lasat pe mana specialiștilor. Iubita lui Smiley a fost foarte mulțumita de rezultat. Timp de 8 ore, Gina Pistol a stat la salonul de infrumusețare, unde a decis sa iși faca schimbarea de look. Tehnica pe care a ales-o…

- Editia de marti, 4 octombrie, a emisiunii Chefi la cutite a adus o amuleta pretioasa in echipa unuia dintre jurati. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au scos pe masa toate “armele” culinare, la jocul de amuleta cu numarul 15, iar castigatorul a primit un bonus important.…

- Catalin Scarlatescu a oferit, in ediția de astazi, un alt cuțit de aur. Concurentul care l-a convins pe jurat ca este cel norocos a fost Adrian Stroe. Acesta a venit in emisiunea Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul culinar in fața juraților, fara sa știe ce surpriza il așteapta.