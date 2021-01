Adrian Stoian a semnat cu Ascoli

Atacantul Adrian Stoian a semnat un contract cu Ascoli, a anuntat, marti, gruparea clasata pe ultimul loc in Serie B, potrivit news.ro.

Stoian a jucat ultima data la FC Viitorul, de care s-a despartit in decembrie 2020. El venise la Ovidiu vara trecuta si a disputat cinci partide (patru in Liga 1 si una in Cupa Romaniei) in tricoul Viitorului.

Adrian Stoian, care va implini 30 de ani la 11 februarie, are 95 de prezente in Serie A si 118…