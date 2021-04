Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce chipul i-a fost mutilat la Clinica Starurilor, Maria Ilioiu arunca o noua bomba in showbiz. Fosta ispita de la Insula Iubirii și iubitul sau și-au spus adio. Chiar focoasa blondina a confirmat desparțirea, prin intermediul unui mesaj postat pe contul sau de Instagram.

- Fosta ispita de la Insula Iubirii le-a aratat chefilor ca este și un bucatar cu acte in regula. Tanarul i-a convins pe chefi ca știe cum sta treaba cu gatitul, preparand o gustare extrem de delicioasa, pentru care a fost apreciați de cei trei jurați. Drept dovada sta și cuțitul pe care l-a obținut.

- Nicoleta Dragne a dat carțile pe fața și a vorbit despre relația pe care o are cu iubitul ei. Chiar daca a ales sa fie destul de discreta in privința vieții sale amoroase, in cele din urma, fosta ispita a decis sa le povesteasca fanilor cum stau lucrurile imtre ea și iubitul Bruno Vlad.

- Nicoleta Dragne a trecut prin momente grele, dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate. Chiar ea a fost cea care a impartașit totul cu fanii. Fosta ispita de la Insula Iubirii a povestit pe rețelele sociale ce s-a intamplat cu ea.

- Nicoleta Dragne va ajunge curand din nou pe mainile medicilor, pentru a-și rezolva cateva probleme de sanatate, dar și pentru a-și satisface un capriciu estetic. La ce intervenții va mai apela acum fosta ispita de la „Insula Iubirii”?

- Cu siguranța toata lumea o știe pe Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii care tot timpul era pe primele pagini ale tabloidelor și mereu la TV! Ei bine, va vine sa credeți sau nu, dar a renunțat la tot! Care e motivul pentru care a disparut din peisaj!

- Deși a dat dovada de mai multe ori in cadrul emisiunii ”Insula Iubirii” ca este o femeie extrem de puternica, iata ca depresia postnatala a lovit-o și pe ea. Fosta ispita a facut marturisiri halucinante la ”Xtra Night Show” despre cea mai grea perioada a vieții, prin care a trecut imediat dupa ce a…