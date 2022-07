Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul formatiei Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, a anuntat astazi transerurile lui Sergiu Hanca (30 de ani, 1.82 metri) și Rivaldinho (27 de ani, 1.87 metri) la gruparea din Banie. Cei doi fotbaliști vin de la MKS Cracovia si se vor alatura alb-albastrilor in perioada imediat urmatoare.…

- CFR Cluj a fost invinsa de U Craiova 1948 cu 3-1 in etapa a doua a Superligii, și a plecat fara punct din Banie, de pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Antrenorul Dan Petrescu a dat vina pe aparare.

- Nimic nou sub soare! Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, 1-1 (bineințeles!), partida susținuta duminica seara, pe stadionul „Gaz Metan“ din Mediaș, in fața formației „U“ Cluj. Disputa a contat pentru etapa a 2-a din Superliga. Știința este la cea de-a treia remiza consecutiva sub comanda…

- Universitatea Craiova o intalneste astazi, de la ora 22.00, pe stadionul „Loro Borici” din Shkoder, pe FK Vllaznia. Partida conteaza pentru mansa intai a turului doi preliminar din Conference League. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante din joc. ’15 / Gustavo a sutat…

- Universitatea Craiova o intalneste astazi, de la ora 22.00, pe stadionul „Loro Borici” din Shkoder, pe FK Vllaznia. Partida conteaza pentru mansa intai a turului doi preliminar din Conference League. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante din joc. Formatiile de start:…

- Universitatea Craiova a plecat astazi in cantonamentul din Austria. Antrenorul Laszlo Balint a fost chestionat de presa centrala pe Aeroportul „Henri Coanda“ din Otopeni despre tragerea la sorți de astazi, de la Nyon. Știința va juca in turul 2 preliminar al Conference League cu formația albaneza FK…

- Universitatea Craiova s-a impus lejer, cu 2-0, in barajul pentru Conference League, susținut vineri seara impotriva formației FC Botoșani. La finalul intalnirii din Banie, tehnicianul Științei , Laurențiu Reghecampf, a facut o declarație-manifest catre FRF și LPF, in care le-a cerut sa renunțe la regula…

- Capitanul echipei Universitatea Craiova, Nicușor Bancu (29 de ani), eliminat in minutul 86 al meciului cu Sepsi Sf. Gheorghe, returul semifinalei Cupei Romaniei, la scorul de 0-1, dupa ce l-a lovit cu capul in piept pe Stefan Așkovski (32 de ani) și apoi i-a dat cu mingea in cap, poate fi suspendat…