Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat joi, la Zalau, ca de vineri incepe plata schemei de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au fost afectati de seceta pedologica. "Anul acesta, daca nu ar fi fost aceasta pandemie, care a creat probleme si agriculturii si industriei alimentare,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Zalau, ca de vineri incepe plata schemei de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au fost afectați de seceta. „In ultimele luni ale...

- Crescatorii de ovine vor primi in acest an suma de 40 milioane de euro pentru compensarea pierderilor cauzate de seceta și de pandemia COVID-19! Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat in cadrul conferinței de presa susținuta la Sibiu sumele alocate crescatorilor de ovine și modul in care se…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat marti ca producția de grau a acestui an va fi cu circa 40% mai mica decat anul trecut, din cauza secetei. Producția medie la grau, recoltat in prezent in proporție de 89%, este de 2,9 tone la hectar, fața de 4,8 tone la hectar anul trecut, potrivit hotnews.ro.Ministrul…

- Productia medie la grau in acest an este de 2,9 tone pe hectar, in scadere cu 40% fata de 2019, cand regimul precipitatiilor a fost unul normal, a declarat marti ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Oros. "Cum ne-am asteptat, cum am previzionat, atat din informatiile…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, le promite fermierilor ca vor primi despagubirile pentru culturile de toamna afectate de seceta incepand cu finalul lunii august 2020. In toamna anului 2019 au fost inființate 1.168.064 ha cu culturi de toamna care au fost calamitate de seceta in diferite grade,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca va corecta „abuzurile” unor retaileri care au introdus taxe suplimentare ascunse, discriminatorii fata de procesatorii si producatorii romani, prin implementarea directivei europene privind practicile comerciale neloiale in legislatia nationala,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Bistrita, ca este in lucru un proiect de ordonanta prin care se va anula plata CAS pentru zilieri, masura care poate stimula si forta de munca din domeniul agricol. "Avem o modificare a Legii zilierilor, pentru…