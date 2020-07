Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, considera ca anul in curs este decisiv pentru elaborarea Planului National Strategic (PNS) care trebuie sa beneficieze de o finantare consistenta si sa cuprinda prioritatile agriculturii romanesti pentru urmatorii sapte ani. Potrivit unui comunicat…

- Consultarile cu mediul asociativ pe cea de-a doua varianta a analizei swot a Planului National Strategic (PNS) 2021-2027, comunicata Comisiei Europene, vor incepe saptamana viitoare, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa, relateaza…

- Dupa Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, astazi a venit randul Ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sa viziteze județul Gorj. Acesta a fost prezent astazi la Novaci pentru o discuție cu fermierii gorjeni. Adrian Oros viziteaza astazi zona Olteniei. De dimineața a fost prezent in…

- Un angajat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a fost diagnosticat pozitiv pentru Covid-19 si se afla sub supraveghere medicala, a anuntat joi ministrul de resort, Adrian Oros, in cadrul unei conferinte de presa, care a precizat ca s-a efectuat o dezinfectie generala a sediului…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca o seceta ca aceasta de acum nu a mai fost in Romania de 50-60 de ani si ca incearca sa-i obisnuiasca pe fermieri sa-si asigure culturile.

- Suprafata agricola calamitata pana in prezent din cauza secetei se ridica la 1,1 milioane de hectare, cea mai mare inregistrandu-se in judetul Constanta, 416.000 hectare, in timp ce suprafetele irigate la nivel national au ajuns la 222.121 hectare, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru masura privind primele de asigurare a culturilor va fi lansata in prima jumatate a lunii mai, estimativ 11 mai, si va avea o alocare disponibila de circa 40 de milioane de euro, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a precizat luni ca unele produse incluse in anexa referitoare la interdictiile privind exporturile pe durata starii de urgenta ar putea sa dispara, dar "s-ar putea sa adaugam altele, in functie de evolutie". "Acum evaluam care…