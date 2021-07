Stiri pe aceeasi tema

- Cei care au fost afectați de inundații vor fi ajutați de Guvern, in baza unei hotarari care stabilește procedura rapida de evaluare a pagubelor. O comisie a prefecturii va cerceta situația in teren, iar Ministerul Muncii va semna pentru acordarea despagubirilor. Sunt sume fixe, in funcție de cat de…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca batalia interna din PNL in perspectiva congresului din toamna a dus la o ruptura asa de mare in partid incat liberalii din grupurile parlamentare au ajuns sa nu-si mai vorbeasca intre ei. Ion Cristoiu il acuza pe Florin Citu de abuz in serviciu deoarece foloseste…

- Coordonatorul tehnic al PNRR, Nicolae Toderas, a plecat in concediu, in ciuda interdictiei impusa de premierul Florin Cițu care a anunțat, in mod expres, ca funcționarii din administrația publica, implicați in PNRR sa nu plece in concediul pana ce proiectul nu este finalizat și aprobat. Potrivit newsweek.ro,…

- Fostul premier Adrian Nastase citeaza surse apropiate vechiului PDL care susțin ca se pregatește un plan cu totul neașteptat pe scena politica. Astfel, mai mulți parlamentari PNL, din echipa lui Florin Cițu, vor vota moțiunea de cenzura a PSD, iar ulterior se va reface coaliția de guvernare actuala,…

- Marcel Ciolacu considera ca pariul premierului Florin Citu cu vaccinarea s-a terminat si nimeni nu mai vorbeste despre promisiunile ca pana in septembrie peste 10 milioane de romani sa fie vaccinati, anunța news.ro. Marcel Ciolacu a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la…

- In Maramureș lucrurile sunt clare. Viitorul președinte al PNL va fi Florin Cațu, cel care și-a anunțat candidatura pentru președinția partidului acum cateva ore. „Am participat la ședința Consiliului Național al Partidului Național Liberal, alaturi de Calin Bota, Florin-Alexandru Alexe, Doru Lazar și…

- Se spune ca, auzind de cartea “Arta razboiului”, regele statului Wu l-a primit in audiența pe autor, Sun Tzu, și l-a intrebat daca poate face o demonstrație a artei de a conduce trupele. Raspunsul fiind pozitiv, regele a intrebat daca poate face același lucru și cu femeile. Din nou raspunsul a fost…

- Exporturile au crescut in primul trimestru din acest an cu 3,9%, la 17,71 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 7,1%, la 23,04 miliarde euro, fata de trimestrul 1 din 2020, a anuntat luni Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro. "In perioada 1 ianuarie - 31 martie…